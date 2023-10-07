РФ выражает озабоченность в связи с эскалацией палестино-израильского конфликта – МИД

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Москва выражает серьезную озабоченность эскалацией ситуации в зоне палестино-израильского конфликта, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Соответствующий комментарий дипломата опубликован на сайте МИД РФ.

"В этой связи подтверждаем нашу принципиальную и последовательную позицию о том, что этот конфликт, который тянется уже 75 лет, не имеет силового решения и может быть урегулирован исключительно политико-дипломатическими средствами, через налаживание полноформатного переговорного процесса на известной международно-правовой основе, предусматривающей создание палестинского независимого государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, живущего в мире и безопасности с Израилем", – подчеркнула Захарова.

Представитель МИД добавила, что сложившееся масштабное обострение обстановки расценивается как "очередное крайне опасное проявление замкнутого круга насилия". Захарова назвала эту ситуацию прямым следствием постоянного невыполнения соответствующих резолюций ООН, а также ее Совета безопасности. По мнению Захаровой, Запад заблокировал работу международных посредников из России, США, Евросоюза и ООН.

Россия призвала Палестину и Израиль немедленно прекратить огонь, отказаться от насилия. Российская стороны считает, что палестинское и израильское государства должны проявить сдержанность и наладить переговорный процесс для установления мира на Ближнем Востоке.

Сектор Газа объявил 7 октября о проведении операции против Израиля, выпустив тысячи ракет в сторону еврейского государства. Армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов на фоне проникновения боевиков на территорию Израиля.

В Израиле число погибших в результате обстрелов из сектора Газа выросло до 20 человек