Вице-президент РСТ заявил, что в Израиле находятся около 100 организованных туристов из РФ

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Сейчас в Израиле находятся около ста организованных российских туристов. Однако самостоятельных путешественников из России в Израиле намного больше, точное их число не известно. Об этом рассказал Москве 24 вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

Как отметил эксперт, по информации туроператоров, сейчас в Израиле находятся около 100 организованных туристов, но гораздо больше граждан России, которые сейчас находятся там в частных поездках, в деловых путешествиях, а также в связи с медицинскими услугами.

Горин порекомендовал всем российским гражданам, которые сейчас находятся в Израиле, строго следовать указаниям местных властей.

"Опубликован телефон министерства иностранных дел и российского посольства в Израиле для экстренной связи. Нужно неукоснительно исполнять их рекомендации", – отметил эксперт.

Вице-президент РСТ также подчеркнул, что рейсы в Израиль и из Израиля сейчас выполняются с задержками. Сообщается, что актуальную информацию можно уточнить в контактных центрах авиакомпаний или у туристических компаний в случае организованного путешествия. В случае самостоятельной поездки это можно сделать в том числе через сайты авиакомпаний.

В субботу сектор Газа объявил о проведении операции против Израиля, выпустив тысячи ракет в сторону еврейского государства. Армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

Российские авиакомпании не летают на юг Израиля – РСТ