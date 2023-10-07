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Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Его слова приводит РИА Новости.

По словам дипломата, нынешнее обострение – очень опасный рецидив многолетнего конфликта. Богданов подчеркнул, что сейчас российская сторона находится в контакте со всеми участниками конфликта, призывает к прекращению огня и возвращению за стол переговоров.

"Мы за то, чтобы все вопросы решались мирным путем на основе учета взаимных интересов", – подчеркнул Богданов.

По словам замглавы российского МИД, РФ поддерживает контакты и с Израилем, и с Палестиной, и с Египтом, и с другими арабскими странами для деэскалации ситуации.

"Надо как можно скорее все это заканчивать и садиться за стол переговоров, тем более, что международно-правовая база известна - должно быть справедливое, всеобъемлющее решение конфликта. Наша позиция неизменна", – пояснил замминистра.

Также Богданов назвал конфликт между Израилем и Палестиной, который длится 75 лет, "замкнутым кругом насилия".



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