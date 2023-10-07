В НАТО заявили, что осуждают атаки ХАМАС против Израиля

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Североатлантический альянс категорически осуждает атаки ХАМАС на Израиль. Об этом представитель НАТО Дилан Уайт написал в своем аккаунте в социальной сети X.

"Мы решительно осуждаем сегодняшние террористические атаки ХАМАС против союзника НАТО Израиля. Наши мысли с жертвами и всеми пострадавшими. Терроризм является фундаментальной угрозой для свободных обществ, и Израиль имеет право на самооборону", – говорится в его публикации.

Движение ХАМАС объявило, что начинает масштабную операцию против Израиля. Сектор Газа выпустил по Израилю несколько тысяч ракет. Телеканал Al Arabiya показал, как десятки вооруженных палестинцев проникли в четыре поселения, расположенных на израильской территории рядом с сектором Газа. Полиция Израиля сообщила, что в 14 районах страны действуют 60 террористов.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе первого обращения к нации с начала массированного удара со стороны сектора Газа заявил, что страна находится в состоянии "войны", а не в формате операции.



В Израиле число погибших в результате обстрелов из сектора Газа выросло до 20 человек