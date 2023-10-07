По меньшей мере 100 человек погибли в Израиле в ходе эскалации, свыше 900 пострадали

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По меньшей мере 100 человек погибли в Израиле после эскалации вооруженного конфликта с сектором Газа. Еще более 900 пострадали. Об этом сообщает издание Times of Israel.

По данным министерства здравоохранения страны, на данный момент 908 пострадавших были доставлены в больницы. Как минимум 100 человек погибли в результате эскалации со стороны сектора Газа.

В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке со стороны сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более двух тысяч ракет. Кроме того, десятки палестинских боевиков проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. В стране объявлено чрезвычайное положение.

В ответ на агрессию со стороны сектора Газа, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и приказал провести широкую мобилизацию резервов.