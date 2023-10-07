Генеральный секретарь ООН Гутерреш осудил нападение ХАМАС на Израиль

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Генсек ООН Антониу Гутерреш решительно осуждает сегодняшнее нападение ХАМАС на Израиль. Об этом говорится в комментарии официального представителя генсека Стефана Дюжаррика. Его слова приводит РИА Новости.

Как сообщил Дюжаррик, генеральный секретарь ООН самым решительным образом осуждает нападение ХАМАС сегодня утром на израильские города вблизи сектора Газа и в центральной части Израиля, включая залп тысяч ракет в сторону израильских населенных пунктов.

Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке со сторон сектора Газа в субботу утром. Сообщается, что радикалы запустили по Израилю более 2 тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге Израиля.

Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны.