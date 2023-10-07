В авиакомпании Red Wings заявили, что временно сокращают программу полетов в Израиль

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Компания Red Wings предупредила, что временно сокращает программу полетов в Израиль на фоне обострения вооруженного конфликта в стране.

"Принимая во внимание возникновение рисков безопасности в рамках выполнения полетов в Израиль и учитывая высший приоритет обеспечения безопасности пассажиров, авиакомпания Red Wings сообщает о временном сокращении программы полетов с территории РФ в/из аэропорт Тель-Авив", – передает РИА Новости сообщение компании.

Так, рейс WZ4311 из Сочи в Тель-Авив, по которому самолет должен был отправиться 8 октября в 05:30, будет отложен. Воздушное судно вылетит не ранее 09:00 UTC/12:00 по местному времени. Изменится и время вылета обратного рейса WZ4312.

Сектор Газа заявил 7 октября о проведении операции против Израиля, выпустив тысячи ракет в сторону еврейского государства.

Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Министр обороны Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов на фоне проникновения боевиков на территорию государства.

Позднее в стране ввели особое положение. Армия обороны Израиля ликвидировала сотни боевиков при попытке проникнуть за ограждение безопасности на юге страны.

В свою очередь, официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Москва выражает серьезную озабоченность эскалацией ситуации.



Посол РФ усомнился, что конфликт в Израиле может быть урегулирован в ближайшие дни