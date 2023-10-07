07 октября, 22:45Политика
Министр обороны Израиля ввел особое положение на всей территории страны
Фото: ТАСС/Андрей Широков
Особое положение ввели на всей территории Израиля на фоне обострения конфликта с Палестиной. С заявлением выступил министр обороны Йоав Галант.
Глава ведомства распорядился распространить зону действия "особого положения в области безопасности" на всю территорию страны.
Сектор Газа объявил 7 октября о проведении операции против Израиля, выпустив тысячи ракет в сторону еврейского государства. По сообщениям СМИ, десятки вооруженных палестинцев проникли в четыре поселения, расположенных на израильской территории.
Армия обороны Израиля сообщила, что ликвидировала сотни боевиков при попытке проникнуть за ограждение безопасности на юге страны.
Израильский министр энергетики и национальной инфраструктуры Исраэль Кац приказал прекратить подачу электроэнергии в сектор Газа.
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