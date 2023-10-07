Министр энергетики Израиля подписал указ об остановке подачи электричества в сектор Газа

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Израильский министр энергетики и национальной инфраструктуры Исраэль Кац приказал прекратить подачу электроэнергии в сектор Газа. Об этом сообщает РИА Новости.

О своем решении прекратить подачу электроэнергии в сектор Газа министр энергетики сообщил в социальной сети X.

"Того, что было раньше, уже не будет", – заявил Кац.

В субботу 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной ракетной атаке из сектора Газа. Радикалы запустили в сторону Израиля более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны.

Ранее армия обороны Израиля сообщила, что ликвидировала сотни боевиков при попытке проникнуть за ограждение безопасности на юге страны.