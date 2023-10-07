Посол РФ заявил об отсутствии оснований к разрешению конфликта в Израиле в ближайшие дни

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Нет оснований рассчитывать, что вооруженный конфликт между Израилем и Палестиной будет урегулирован в ближайшие дни, считает российский посол Анатолий Викторов.

"Беспрецедентное обострение дает плохие надежды рассчитывать в ближайшие дни на какое-то решение этого вопроса, потому что эскалация идет небывалая", – высказался он в эфире "Соловьев Live".

Дипломат пообещал, что Россия организует эвакуацию граждан из зоны эскалации, если возникнет такая необходимость. Он напомнил, что такие мероприятия уже проводились в мае 2021 года.

Викторов отметил, что информация о пострадавших среди российских граждан не поступала. Ведомство продолжает внимательно следить за ситуацией.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Москва выражает серьезную озабоченность эскалацией ситуации в зоне палестино-израильского конфликта.

Сектор Газа объявил 7 октября о проведении операции против Израиля, выпустив тысячи ракет в сторону еврейского государства. По сообщениям СМИ, десятки вооруженных палестинцев проникли в четыре поселения, расположенных на израильской территории. В Израиле ввели чрезвычайное положение.

Издание Times of Israel, ссылаясь на министерство здравоохранения страны, написало, что после эскалации в Израиле по меньшей мере погибли 100 человек.



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