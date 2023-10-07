Лавров и глава МИД Египта призвали прекратить огонь в зоне конфликта в Израиле

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Египта Самех Шукри призвали незамедлительно прекратить огонь в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом говорится в опубликованном на сайте МИД РФ сообщении по итогам переговоров министров.

Сообщается, что главы внешнеполитических ведомств выразили глубокую озабоченность в связи с обострением ситуации в зоне палестино-израильского конфликта, которое уже привело к многочисленным жертвам, в том числе среди гражданского населения.

"Министры были едины в том, что необходимо незамедлительно прекратить боевые действия и наладить палестино-израильский переговорный процесс в соответствии с нормами международного права и имеющимися решениями ООН и ее Совета Безопасности", – говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Москва выражает серьезную озабоченность эскалацией ситуации в зоне палестино-израильского конфликта. Она подтвердила позицию России о том, что этот конфликт, который тянется уже 75 лет, не имеет силового решения и может быть урегулирован исключительно политико-дипломатическими средствами.