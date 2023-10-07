Турция готова способствовать деэскалации между Израилем и ХАМАС – СМИ

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Турецкая сторона заявила о своей готовности поспособствовать урегулированию конфликта между Израилем и ХАМАС. Об этом пишет информационное агентство "Анадолу", ссылаясь на министерство иностранных дел республики.

"Мы продолжаем контакты со всеми сторонами. <...> Призываем стороны проявлять сдержанность и избегать импульсивных шагов", – говорится в сообщении ведомства.

Анкара просит отказаться от применения силы и желает, чтобы стороны как можно скорее пришли к компромиссу.

Ранее Сектор Газа объявил о проведении операции против Израиля, выпустив тысячи ракет в сторону еврейского государства. По сообщениям СМИ, десятки вооруженных палестинцев проникли в четыре поселения, расположенных на израильской территории. В Израиле ввели чрезвычайное положение.

Издание Times of Israel, ссылаясь на министерство здравоохранения страны, написало, что после эскалации в Израиле по меньшей мере погибли 100 человек.

Армия обороны Израиля сообщила, что ликвидировала сотни боевиков при попытке проникнуть за ограждение безопасности на юге страны.



По меньшей мере 100 человек погибли в Израиле в связи с ракетными обстрелами