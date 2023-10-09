В Израиле число пострадавших из-за эскалации конфликта выросло до 2 382

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Число жителей Израиля, пострадавших из-за эскалации палестино-израильского конфликта, возросло до 2 382. Об этом сообщает издание Times of Israelсо ссылкой на израильский Минздрав.

"Согласно данным министерства здравоохранения на это утро, 2 382 человека находятся в больницах Израиля из-за полученных ранений", – сказано в сообщении источника.

В заявлении ведомства также отмечается, что состояние 22 пострадавших оценивается как критическое, 345 человек в тяжелом состоянии.

До этого Минздрав заявляло о 2 315 пострадавших.

Ранее сообщалось, что количество погибших жителей Израиля после эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 700 человек.

Израиль подвергся массированной ракетной атаке со стороны сектора Газа. По стране было выпущено более 3 тысяч ракет. Десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.

В ответ армия обороны Израиля заявила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер страны Биньямин Нетаньяху в обращении к нации рассказал, что государство находится в состоянии войны. Он поручил осуществить широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.

На этом фоне Минэкономразвития РФ рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в еврейское государство.

В воскресенье, 8 октября, Израиль официально перешел в "состояние войны", такое решение одобрил военно-политический кабинет страны. Оно предполагает в том числе начало крупных военных операций.

Посольство РФ в Израиле призвало российских граждан оставаться в безопасных местах