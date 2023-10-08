Число погибших израильтян после эскалации конфликта превысило 700 человек – СМИ

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Количество погибших жителей Израиля после эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 700 человек. Такие данные привел телеканал i24 News.

Между тем Минздрав Палестины заявил, что число погибших в результате израильских ударах по сектору Газа достигло 413.

"413 граждан были убиты, в том числе 78 детей и 41 женщина, 2,3 тысячи получили ранения, среди них 213 детей и 140 женщин", – говорится в официальном телеграм-канале ведомства.

7 октября Израиль подвергся массированной ракетной атаке со стороны сектора Газа. По стране было выпущено более 3 тысяч ракет. Десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.

В ответ армия обороны Израиля заявила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер страны Биньямин Нетаньяху в обращении к нации рассказал, что государство находится в состоянии войны. Он поручил осуществить широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.

На этом фоне Минэкономразвития РФ рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в еврейское государство.

В воскресенье, 8 октября, Израиль официально перешел в "состояние войны", такое решение одобрил военно-политический кабинет страны. Оно предполагает в том числе начало крупных военных операций.