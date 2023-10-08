Армия Израиля заявила об ударах по Ливану в ответ на обстрел

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Армия обороны Израиля заявила, что наносит удары по одному из районов Ливана в ответ на обстрел. Об этом со ссылкой на пресс-службу армии сообщает РИА Новости.

"Артиллерия наносит удары по району Ливана, из которого был осуществлен обстрел [Израиля]", – заявили в армии.

Там также сообщили, что заранее готовились к вероятности таких событий.

Местные СМИ уточняют, что удары были нанесены по деревне Кфар-Шуба на юге Ливана.

Ранее сектор Газа объявил о проведении операции против Израиля, выпустив тысячи ракет в сторону еврейского государства. Десятки вооруженных палестинцев проникли в поселения, расположенные на израильской территории. В Израиле на территории всей страны ввели чрезвычайное положение.

Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху после ночного совещания с министрами заявил об окончании первой фазы операции. Он уточнил, что большая часть сил противника, проникших на территорию страны, была уничтожена.



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