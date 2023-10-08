ВВС Израиля нанесли удары по командным пунктам ХАМАС и "Исламского джихада"

Фото: ТАСС/AP/Adel Hana

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по командному центру ракетных систем ХАМАС и командному посту радикальной группировки Исламский джихад. Об этом сообщает РИА Новости.

"Истребители Армии обороны Израиля также нанесли удар по оперативному командному центру, принадлежащему боевикам ракетных систем террористической организации ХАМАС, и по оперативному командному посту, принадлежащему террористической организации Исламский джихад", – указано в сообщении.

Кроме того, ЦАХАЛ нанесли удары по двум объектам военной инфраструктуры, расположенным в мечетях в секторе Газа. По заявлениям израильской армии, ХАМАС использовала их для проведения атак против Израиля. Там также обвинили ХАМАС в том, что те эксплуатируют религиозные объекты и намеренно размещают свои военные активы вблизи гражданского населения.

Сектор Газа заявил 7 октября о проведении операции против Израиля, выпустив тысячи ракет в сторону еврейского государства.

Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Министр обороны Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов на фоне проникновения боевиков на территорию государства.

Армия обороны Израиля заявила о ликвидации сотни боевиков при попытке проникнуть за ограждение безопасности на юге страны.

Посол РФ усомнился, что конфликт в Израиле может быть урегулирован в ближайшие дни