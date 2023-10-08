Премьер Израиля заявил о завершении первого этапа операции "Железные мечи"

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Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху после ночного совещания с министрами силового блока правительства заявил об окончании первой фазы операции "Железные мечи" против движения ХАМАС. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы вступаем в долгую и тяжелую войну. Война была нам навязана смертоносным нападением ХАМАС. Первый этап завершается в эти часы уничтожением большей части сил противника, проникших на нашу территорию", – сказал он.

Нетаньяху подчеркнул, что армия Израиля начала наступательные действия, которые "будут продолжаться без оговорок и передышек до достижения поставленных целей".

Сообщается, что кабинет министров принял ряд оперативных решений, направленных на уничтожение военного и политического потенциала ХАМАС и группировки Исламский джихад. Так, в кабмине, в частности, заявили, что полностью прекращают поставки электроэнергии, топлива и товаров в сектор Газа.

Сектор Газа заявил 7 октября о проведении операции против Израиля, выпустив тысячи ракет в сторону еврейского государства.

Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Министр обороны Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов на фоне проникновения боевиков на территорию государства.

ВВС Израиля нанесли удары по командным пунктам ХАМАС и "Исламского джихада". Кроме того, удары были нанесены по двум объектам военной инфраструктуры, расположенным в мечетях в секторе Газа.

Посол РФ усомнился, что конфликт в Израиле может быть урегулирован в ближайшие дни