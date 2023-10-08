Число погибших в Израиле в ходе эскалации превысило 300 человек

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Более 300 жителей Израиля погибли и более 1 500 пострадали в результате атак радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом со ссылкой на Минздрав страны сообщает газета The Jerusalem Post.

Среди погибших, по данным газеты, командир пехотной бригады пехотной бригады Армии обороны Израиля полковник Йонатан Штайнберг.

Представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари также сообщил, что палестинские боевики захватили в заложники израильтян, однако не назвал их точное число.

В субботу 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной ракетной атаке из сектора Газа. Радикалы запустили в сторону Израиля более 3 тысяч ракет. Десятки вооруженных палестинцев проникли в четыре поселения, расположенных на израильской территории.

Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны.



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