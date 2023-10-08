Посольство РФ проверяет информацию о возможном похищении россиянок боевиками ХАМАС

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Российское диппредставительство в Израиле проверяет информацию о возможном похищении россиянок боевиками ХАМАС в ходе нападения на южные районы страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу посольства.

До этого в СМИ появилась информация, что 7 октября боевики ХАМАС похитили с фестиваля электронной музыки недалеко от города Офаким рядом с сектором Газа 10 девушек, среди которых 2 носят русские имена и фамилии.

"На настоящий момент не можем подтвердить факт наличия гражданства Российской Федерации у упомянутых лиц", – сообщили в посольстве.

По данным диппредставительства, девушки не состоят на учете в консульском отделе посольства РФ в Израиле. Помимо этого, в консульский отдел близкие родственники девушек не обращались.

Сектор Газа объявил о проведении операции против Израиля, выпустив тысячи ракет в сторону еврейского государства 7 октября. Десятки вооруженных палестинцев проникли в поселения, расположенные на израильской территории. По всему Израилю ввели чрезвычайное положение.

Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху после ночного совещания с министрами заявил об окончании первой фазы операции. Он уточнил, что большая часть сил противника, проникших на территорию страны, была уничтожена.

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