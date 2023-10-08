Израиль поразил 10 целей ХАМАС в секторе Газа

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Израильская армия поразила 10 целей ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу армии.

"Некоторое время назад ЦАХАЛ нанес удары по десяти целям террористической организации ХАМАС. Цели располагались в многоэтажных зданиях, используемых террористической организацией ХАМАС в секторе Газа", – отмечается в сообщении.

В заявлении добавили, что армия нанесла удар по штаб-квартире разведки, которая принадлежит ХАМАС, и военному комплексу, двум банкам.

По данным армейской пресс-службы, ЦАХАЛ ударил по объекту производства оружия, используемому воздушными силами террористической организации "Исламский джихад" в городе Газа, а также по зданию, включающему офисы и складские помещения с оружием и военной техникой.

По данным газеты Times of Israel со ссылкой на минздрав Палестины, число погибших при ударах Израиля по сектору Газа увеличилось до 256, еще 1 788 человек пострадали.

Сектор Газа объявил о проведении операции против Израиля, выпустив тысячи ракет в сторону еврейского государства 7 октября. Десятки вооруженных палестинцев проникли в поселения, расположенные на израильской территории. По всему Израилю ввели чрезвычайное положение.

Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху после ночного совещания с министрами заявил об окончании первой фазы операции. Он уточнил, что большая часть сил противника, проникших на территорию страны, была уничтожена.

Посол РФ усомнился, что конфликт в Израиле может быть урегулирован в ближайшие дни