Боррель провел разговор с главой МИД Израиля и премьером Палестины

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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал Палестину содействовать урегулированию конфликта с Израилем. Об этом сообщает ТАСС.

"Я разговаривал с премьер-министром [Палестины] Мухаммедом Штайе, чтобы попросить Палестинскую администрацию способствовать немедленному прекращению боевых действий", – заявил он.

Глава внешнеполитической службы Евросоюза отметил, что первоочередной задачей является немедленное прекращение насилия.

В разговоре с израильским министром иностранных дел Эли Коэном Боррель выразил солидарность и осуждение насилия и террора. Он отметил, что ЕС солидарен с Израилем, который имеет право защищать себя в соответствии с международным правом.

Ранее Сектор Газа объявил о проведении операции против Израиля, выпустив тысячи ракет в сторону еврейского государства. По сообщениям СМИ, десятки вооруженных палестинцев проникли в четыре поселения, расположенных на израильской территории. В Израиле ввели чрезвычайное положение.

Армия обороны Израиля сообщила, что ликвидировала сотни боевиков при попытке проникнуть за ограждение безопасности на юге страны.



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