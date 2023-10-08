00:50Политика
Боррель провел разговор с главой МИД Израиля и премьером Палестины
Фото: ТАСС/EPA/OLEG PETRASYUK
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал Палестину содействовать урегулированию конфликта с Израилем. Об этом сообщает ТАСС.
"Я разговаривал с премьер-министром [Палестины] Мухаммедом Штайе, чтобы попросить Палестинскую администрацию способствовать немедленному прекращению боевых действий", – заявил он.
Глава внешнеполитической службы Евросоюза отметил, что первоочередной задачей является немедленное прекращение насилия.
В разговоре с израильским министром иностранных дел Эли Коэном Боррель выразил солидарность и осуждение насилия и террора. Он отметил, что ЕС солидарен с Израилем, который имеет право защищать себя в соответствии с международным правом.
Ранее Сектор Газа объявил о проведении операции против Израиля, выпустив тысячи ракет в сторону еврейского государства. По сообщениям СМИ, десятки вооруженных палестинцев проникли в четыре поселения, расположенных на израильской территории. В Израиле ввели чрезвычайное положение.
Армия обороны Израиля сообщила, что ликвидировала сотни боевиков при попытке проникнуть за ограждение безопасности на юге страны.
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