Трамп связал атаку на Израиль со слабостью США

Фото: 123RF/palinchak

Слабость США стала причиной атаки палестинских радикалов на Израиль. Такое мнение выразил бывший американский президент Дональд Трамп, сообщает РИА Новости.

Политик утверждает, что военные действия начались из-за отношения мирового сообщества к США.

"Атака на Израиль произошла, потому что нас воспринимают слабыми и неэффективными со слабым лидером", – заявил он.

Кроме того, Трамп заявил, что в случае победы на выборах, будет поддерживать Тель-Авив и прекратит помощь Палестине.

Сектор Газа объявил 7 октября о проведении операции против Израиля, выпустив тысячи ракет в сторону еврейского государства. Армия обороны Израиля заявила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.



Посол РФ усомнился, что конфликт в Израиле может быть урегулирован в ближайшие дни