Силы обороны Израиля отразили попытку проникновения на военную базу на юге страны – СМИ

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Армия обороны Израиля не допустила проникновения боевиков на военную базу, которая располагается на юге государства. Об этом информирует телеканал i24 News, ссылаясь на военных.

"Террорист был остановлен при попытке попасть на военную базу в Зикиме", – говорится в материале.

Представитель Армии обороны Израиля уточнил, что в операции участвовали учебные бригады спасателей. По его словам, израильские силы не понесли потери.

Сектор Газа объявил 7 октября о проведении операции против Израиля, выпустив тысячи ракет в сторону еврейского государства. Армия обороны Израиля в ответ сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

По последним данным СМИ, число жителей Израиля, пострадавших из-за эскалации палестино-израильского конфликта, возросло до 2 382.

В ночь на 9 октября авиация и артиллерия Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удары по 500 объектам радикального палестинского движения ХАМАС и группировке "Исламский джихад" (признана террористической и запрещена в России) на территории сектора Газа.

Официальные лица Израиля попросили США помочь в пополнении запасов боеприпасов и ракет-перехватчиков для системы ПРО "Железный купол".



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