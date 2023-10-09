Авиация Израиля нанесла удары по более 500 объектам ХАМАС и "Исламского джихада"

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В ночь на 9 октября авиация и артиллерия Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удары по 500 объектам радикального палестинского движения ХАМАС и группировке "Исламский джихад" (признана террористической и запрещена в России) на территории сектора Газа. Об этом заявили в пресс-службе израильской армии в телеграм-канале.

"Были атакованы семь командных центров ХАМАС и "Исламского джихада", – сказано в сообщении.

ЦАХАЛ поразил еще некоторые многоэтажные здания, в одном из которых была резиденция секретаря ХАМАС Рухи Маштаа и члена группы принятия решений группировки.

Кроме того, авиация Израиля нанесла удар по зданию, которое использовалось высокопоставленным боевиком военно-морских сил ХАМАС. Также в районе Бейт-Хануна были обстреляны три туннеля, используемые террористами. Более того, ЦАХАЛ поразил два объекта ХАМАС, один из которых был внутри мечети.

"ЦАХАЛ продолжит наносить удары в секторе Газа и ослаблять возможности террористических организаций", – заключили в пресс-службе.

При этом отмечается, что боевые действия еще осуществляются на шести направлениях на границе с сектором Газа – в кибуцах Беэри, Кфар-Азе, Нирим и Алумим.

В свою очередь, в Минздраве Палестины сообщили, что число палестинцев, которые погибли из-за ударов со стороны Израиля составило 436 человек, среди которых 91 ребенок.

Сектор Газа объявил 7 октября о проведении операции против Израиля, выпустив тысячи ракет в сторону еврейского государства. Армия обороны Израиля в ответ сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

Около 700 израильтян погибли в результате нападения боевиков ХАМАС