Израиль запрашивает у США боеприпасы и ракеты-перехватчики – СМИ

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Официальные лица Израиля попросили США помочь в пополнении запасов боеприпасов и ракет-перехватчиков для системы ПРО "Железный купол". Об этом со ссылкой на источники сообщает Washington Post.



"Израильские официальные лица обратились к Вашингтону с несколькими конкретными просьбами в ответ на военное наступление ХАМАСА, в том числе о пополнении запасов ракет-перехватчиков "Железный купол", бомб малого диаметра, патронов к пулеметам и расширении сотрудничества в области обмена разведданными", – указано в сообщении.

При этом в материале отмечается, что запрос Израиля насчет пополнения запасов ракет-перехватчиков является мерой предосторожности в преддверии будущих бомбардировок. По данным источников, на данный момент у израильских военных не заканчиваются средства противоракетной обороны.

Источники также сообщают, что президент США Джо Байден добавит деньги для Израиля в запрос о финансировании в конгресс США в дополнение к запросу о финансовой помощи Украине.

Ранее сообщалось, что США в 2022 году достигли соглашения о поставке на Украину 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов с американских складов, расположенных на территории Израиля. Эти склады были созданы Пентагоном в 1970-е годы после арабо-израильского конфликта.

Отмечалось, что Израиль и США достигли соглашения о поставке около 300 тысяч снарядов с данных складов.



Сектор Газа объявил 7 октября о проведении операции против Израиля, выпустив тысячи ракет в сторону еврейского государства. Армия обороны Израиля в ответ сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

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