США отправляют на Украину боеприпасы со складов в Израиле – СМИ

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США в прошлом году достигли соглашения о поставке на Украину 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов с американских складов, расположенных на территории Израиля, сообщает The New York Times.

"Пентагон использует обширный, но малоизвестный запас американских боеприпасов в Израиле, чтобы удовлетворить острую потребность Киева в артиллерийских снарядах", – говорится в публикации.

По информации издания, склады были созданы Пентагоном в 1970-е годы после арабо-израильского конфликта. Также сообщается, что сейчас Израиль и США достигли соглашения о поставке около 300 тысяч снарядов с данных складов, примерно половина боеприпасов уже отправлена в Европу.

"По словам двух высокопоставленных израильских чиновников, США пообещали пополнить запасы того, что они возьмут со складов в Израиле", – говорится в сообщении.

Ранее журналисты CNN назвали Украину лабораторией по испытанию западного оружия. Согласно материалам телеканала, военные США внимательно наблюдают за ходом конфликта и изучают, как западные системы ведут себя в ходе интенсивного использования.

США и другие страны Запада увеличили поставки оружия Киеву после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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