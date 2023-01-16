В США назвали Украину "лабораторией" по испытанию западного вооружения

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Конфликт на Украине превратил страну в лабораторию по испытанию западного оружия. Об этом сообщает телеканал CNN.

Согласно материалам телеканала, военные США внимательно наблюдают за ходом конфликта на Украине и изучают, как западные системы ведут себя в ходе интенсивного использования.

"Украина – абсолютно оружейная лаборатория во всех смыслах, потому что ни одно из этого оборудования никогда не использовалось в войне между двумя промышленно развитыми странами", – сообщает телеканалу аналитик.

Кроме того, в материале отмечается, что военные Украины привнесли в ходе конфликта тактические новшества, которые впечатлили западных чиновников. К ним на телеканале отнесли использование небольших групп спешенной пехоты и малоразмерных дронов.

Ранее сообщалось, что Великобритания в ближайшее время отправит 14 танков Challenger 2 на Украину. Кроме того, в Лондоне заявили об отправке примерно 30 самоходных гаубиц AS90 и призвали союзников ускорить поставки военной техники Киеву.

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