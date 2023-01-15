Великобритания в ближайшее время отправит 14 танков Challenger 2 на Украину

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Великобритания поставит 14 танков Challenger 2 на Украину в ближайшее время, кроме того, будут поставлены порядка 30 самоходных гаубиц AS90. Об этом сообщается на сайте британского кабмина.

"Отправляя танки Challenger 2 на Украину, мы начинаем выходить на новый уровень поддержки, оказываемой Соединенным Королевством. В ближайшие недели эскадрон из 14 танков будет направлен в страну", – указано в сообщении.

Уточняется, что вслед за этим Великобритания отправит порядка 30 самоходных гаубиц AS90, каждая из которых обслуживается пятью артиллеристами. Дополнительные детали пакета военной помощи будут представлены в понедельник, 16 января.

Тренировка ВСУ использованию гаубиц и танков начнется в ближайшее время, указывается в сообщении.

Великобритания также считает, что в конфликте на Украине "открылось окно" возможностей, так как Россия "отстает из-за проблем с пополнением запасов и резкого падения морального духа".

"Премьер-министр посвятил себя тому, чтобы Украина выиграла эту войну", – указывается в коммюнике.

В сообщении указывается, что Лондон собирается увеличить дипломатическую активность, чтобы побудить союзников направить военную помощь на Украину как можно скорее.

О поставке Украине танков Challenger 2 накануне заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Об этом он уведомил президента Украины Владимира Зеленского.

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