Фото: kremlin.ru

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал визит во Львов президентов Польши и Литвы Анджея Дуды и Гитанаса Науседы, отметив, что он может быть связан со скорой передачей Западной Украины "прежним хозяевам".

"Трое убогих из Варшавы, Вильнюса и Киева, страдающих от имперских амбиций и фантомных болей, вызванных потрепавшей их историей, собрались во Львове. И молятся, как выяснилось, на танки", – написал он в своем телеграм-канале.

Медведев выразил уверенность, что обещанная Киеву бронетехника в скором времени превратится в ржавый металлолом, который не сможет спасти распадающуюся "искусственную страну".

"А во Львове, который снова будет носить имя Лемберг, они встретились, чтобы западные украинские области правильно пристроить новым (прежним) хозяевам", – добавил Медведев.

Ранее резидент Польши Анджей Дуда во время визита во Львов заявил, что польские власти предоставят Вооруженным силам Украины роту немецких танков Leopard. По словам Дуды, соответствующее решение уже принято.



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