Президент Польши Дуда пообещал Украине роту танков Leopard

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Польские власти предоставят Вооруженным силам Украины роту немецких танков Leopard, заявил президент Польши Анджей Дуда во время визита во Львов. Об этом сообщает TVP.

"Будет передана рота танков Leopard в рамках международной коалиции", – сказал он.

По словам Дуды, соответствующее решение уже принято.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому предоставить ВСУ колесные танки AMX-10 RC. Речь идет о тяжелых бронеавтомобилях, которые часто попадают под классификацию как колесные танки.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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