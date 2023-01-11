Украинские войска заявили о больших потерях в районе Артемовска – СМИ

Фото: president.gov.ua

Вооруженные силы Украины признали, что несут большие потери в районе Артемовска. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на одного из командующих украинской армией в населенном пункте.

"Пока курс обмена наших жизней на их жизни в пользу россиян. Если так продолжится, мы можем закончиться", – цитирует газета командующего.

Артемовск является важным узлом для транспортировки с Украины снабжения для армии в Донбассе.

Также одним из важных городов является Соледар. Его освобождение позволит пресечь линию снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить первый с севера.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о ликвидации командного батальона 57-й мотопехотной бригады ВСУ в Артемовске. Удары по объекту наносились оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией.

До этого стало известно о блокировке Вооруженными силами России Соледара с северной и южной частей города. ВКС РФ наносили удары по опорным пунктам противника.



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