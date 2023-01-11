Силы РФ освободили поселок Подгородное в пригороде Артемовска

Фото: Минобороны РФ

Российские силы освободили в Донецкой Народной Республике поселок Подгородное, сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.

Поселок находится в пригороде Артемовска, где идут ожесточенные бои.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что в освобождении всей территории региона наступил переломный момент. По его словам, сейчас в несколько раз улучшились возможности для освобождения Артемовска и Северска.

Он добавил, что линию фронта противника удастся разрушить после освобождения Соледара, Артемовска и Северска. Кроме того, сейчас практически под полным контролем российских военных находится Марьинка.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской Народных Республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

ВСУ стали покидать свои позиции у Артемовска и Соледара

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