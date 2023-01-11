Пушилин заявил о переломном моменте в освобождении ДНР

Фото: Минобороны РФ

В освобождении всей территории Донецкой Народной Республики наступил переломный момент, заявил врио главы региона Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live".

По его словам, сейчас в несколько раз улучшились возможности для освобождения Артемовска и Северска.

"Это долгожданный выход на плацдарм краматорского, славянского направлений. И это на самом деле переломный момент, сейчас идет подготовка того момента, которого мы очень ждали, – освобождение Донецкой Народной Республики", – сказал Пушилин.

По его словам, линию фронта противника удастся разрушить после освобождения Соледара, Артемовска и Северска. Кроме того, сейчас практически под полным контролем российских военных находится Марьинка, однако противник закрепился на окраинах в жилом секторе. Глава ДНР заметил, что это вносит отпечаток на сроки освобождения данного населенного пункта.

Ранее стало известно, что вся территория Соледара взята под контроль силами ЧВК "Вагнер". Об этом заявил основатель ЧВК Евгений Пригожин.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской Народных Республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

ВСУ стали покидать свои позиции у Артемовска и Соледара

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