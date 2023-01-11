Город Соледар взят под контроль силами ЧВК "Вагнер" – Пригожин

Вся территория города Соледар взята под контроль силами ЧВК "Вагнер". Об этом заявил основатель ЧВК Евгений Пригожин.

"Подразделения ЧВК "Вагнер" взяли под контроль всю территорию Соледара. В центре города образован котел, в котором ведутся городские бои. Количество пленных будет сообщено завтра", – приводит его слова пресс-служба.

Пригожин также подчеркнул, что единственными подразделениями, участвовавшими в освобождении города были бойцы ЧВК "Вагнер".

До этого о том, что центр города Соледар находится под контролем российских сил сообщал врио главы ДНР Денис Пушилин. Он подчеркнул, что украинские силы несут большие потери в городе.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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