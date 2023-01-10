Российские истребители сбили три украинских самолета Су-25 в ДНР

Фото: Минобороны РФ

В министерстве обороны РФ рассказали, как истребители российской армии сбили три украинских самолета Су-25 в ДНР. Об этом ведомство написало в своем официальном телеграм-канале.

"Истребительной авиацией ВКС России сбиты три самолета Су-25 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Ясеновое, Пушкино и Максимильяновка Донецкой Народной Республики", – отмечается в публикации.

Ранее российские войска уничтожили две украинские диверсионно-разведывательные группы в ДНР. Также на южно-донецком направлении ВС РФ нанесли удар по живой силе противника и его технике в районе Новомихайловки. За сутки было уничтожено более 40 украинских военнослужащих.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской Народных Республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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