ВС РФ уничтожили две украинские диверсионно-разведывательные группы в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Минобороны РФ сообщило, что российская армия уничтожила две украинские диверсионно-разведывательные группы в ДНР. Об этом ведомство написало в своем официальном телеграм-канале.

Также на южно-донецком направлении ВС РФ нанесли удар по живой силе противника и его технике в районе Новомихайловки.

"Севернее населенных пунктов Павловка и Шевченко ДНР уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. За сутки уничтожено более 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа", – говорится в публикации.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинская армия намерена форсировать Днепр. По его словам, об этом свидетельствует искусственное обмеление реки.

Он предположил, что украинские силы планируют высадиться в районе Энергодара и Запорожской АЭС.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской Народных Республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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