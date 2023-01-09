В ЛНР сообщили о массовом бегстве военнослужащих ВСУ в Соледаре

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В Соледаре Луганской Народной Республики отмечается массовое отступление бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) из городской застройки, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко в эфире телеканала "Россия 24".

Он рассказал, что основу обороны украинских войск на этом участке составляла 61-я отдельная механизированная бригада. По поступившим разведывательным данным, командир бригады с позывным Лыжник поставил задачу подчиненным командирам батальонов с вечера и в течение ночи организовать вывод оставшихся и выживших подразделений из города.

Филипоненко добавил, что оставить Соледар должны были максимально скрытно, чтобы не привлекать внимание других подразделений, находящихся на этом же участке ответственности. При этом бегство подразделений не осталось незамеченным. Кроме того, по словам Филипоненко, есть факты роста панических настроений.

Он сообщил, что в связи с морозами диверсанты активизировались на линии соприкосновения в ЛНР, но обстановка контролируется – использование всех доступных средств наблюдения позволяет своевременно обнаруживать и пресекать все возможные попытки проникновения ДРГ на территорию республики.

В конце декабря прошлого года сотрудники российских спецслужб обнаружили схрон украинских диверсантов в пригороде Луганска. В тайнике находилось более 100 тысяч патронов разного калибра, станковый пулемет, управляемая противотанковая ракета, гранатометы, гранаты и противопехотные мины.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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