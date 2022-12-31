Спецслужбы РФ обнаружили крупный схрон оружия для диверсантов в ЛНР

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Более 100 тысяч патронов и различные виды вооружения обнаружили сотрудники российских спецслужб в схроне украинских диверсантов в пригороде Луганска. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах республики сообщает РИА Новости.

"В пригороде Луганска спецслужбы РФ в результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий выявили тайник с оружием и боеприпасами", – рассказал собеседник издания.

Он уточнил, что наполнение схрона и способ его закладки говорят о том, что он предназначался для украинских спецслужб и диверсионно-разведывательных групп ВСУ.

Среди найденного в тайнике вооружения были обнаружены станковый пулемет, управляемая противотанковая ракета, гранатометы, гранаты и противопехотные мины. Кроме того, в схроне находились более 100 тысяч патронов разного калибра.

Силовые структуры республики проводят дальнейшие дальнейшие мероприятия по предупреждению и пресечению террористических актов, уточняет собеседник издания.

Ранее российские спецслужбы задержали в ЛНР жительницу Сватово. Ее подозревают в передаче Украине данных о местонахождении российских военных и техники, что могло использоваться для нанесения ВСУ артиллерийских ударов.

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