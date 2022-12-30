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10:51

Происшествия

ФСБ задержала готовившего теракт на Северном Кавказе украинца

Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ РФ

ФСБ задержала украинца, который готовил теракт на Северном Кавказе по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

По данным федеральной службы, мужчина приехал в Россию в рамках трудовой миграции. Там отметили, что задержанный придерживается националистической идеологии.

Мужчина признал свою вину. Он рассказал, что работал на украинские спецслужбы, но был против проведения спецоперации. В связи с этим украинец захотел осуществить теракт на Северном Кавказе.

Ранее сотрудники ФСБ рассказали об уничтожении в Кабардино-Балкарии двух боевиков, которые готовили теракт в Чегеме по заданию спецслужб Украины. После совершения преступления они планировали поехать на Украину для участия в боевых действиях.

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