В КБР уничтожили двух боевиков, готовивших теракт в Чегеме

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Сотрудники Федеральной службы безопасности России уничтожили в Кабардино-Балкарии двух боевиков, готовивших теракт в Чегеме по заданию спецслужб Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Уточняется, что два ранее судимых гражданина РФ планировали осуществить теракт в городе Чегеме КБР.

"После совершения преступления они планировали выехать на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ", – говорится в сообщении.

В ходе задержания злоумышленники оказали вооруженное сопротивление и ответным огнем были нейтрализованы.

По данным ФСБ, они были членами террористического сообщества, действовавшего до 2021 года в ИК номер 3 в КБР.

Ранее сообщалось, что ФСБ ликвидировала диверсионную группу, которая пыталась попасть на территорию Брянской области со стороны Украины. Уточнялось, что между сотрудниками ФСБ и диверсантами произошла перестрелка, в результате которой четверо злоумышленников погибли. При них были обнаружены немецкие пистолеты-пулеметы SIG Sauer, четыре взрывных устройства и приборы связи.

До этого в Национальном антитеррористическом комитете рассказали, что в 2022 году по состоянию на 13 декабря российские спецслужбы предотвратили 123 преступления террористической направленности, в том числе 64 теракта.



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