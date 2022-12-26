ФСБ ликвидировала украинских диверсантов, пытавшихся попасть в Брянскую область

Фото: Минобороны РФ

Российские силовики ликвидировали диверсионную группу, которая пыталась попасть на территорию Брянской области со стороны Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ РФ.

"ФСБ России на государственной границе РФ ликвидирована украинская диверсионно-разведывательная группа", – рассказали в ведомстве.

Отмечается, что накануне между сотрудниками ФСБ и диверсантами произошла перестрелка, в результате которой четверо злоумышленников погибли. При них были обнаружены немецкие пистолеты-пулеметы SIG Sauer, четыре взрывных устройства общей мощностью около 40 килограммов в тротиловом эквиваленте и приборы связи.

Ранее в Национальном антитеррористическом комитете рассказали, что в 2022 году по состоянию на 13 декабря российские спецслужбы предотвратили 123 преступления террористической направленности, в том числе 64 теракта.



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