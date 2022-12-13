В РФ с начала 2022 года пресекли 64 теракта

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С начала текущего года российские спецслужбы предотвратили 64 террористических акта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.

"В результате принятых мер в текущем году на стадии приготовления предотвращено 123 преступления террористической направленности, в том числе 64 теракта", – рассказали в ведомстве.

Кроме того, правоохранителям удалось пресечь деятельность 68 ячеек международных террористических организаций, действовавших на территории страны.

В ходе заседания НАК, которое состоялось 13 декабря, председатель комитета и директор ФСБ Александр Бортников отметил рост числа террористических проявлений главным образом в приграничных регионах РФ. По его словам, это связано не только с действиями террористов, но и подрывной деятельностью украинских спецслужб, поддерживаемых Западом.

Накануне украинские диверсанты попытались подорвать мост под Мелитополем. Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал случившееся терактом, который, по его мнению, должен был нарушить поставки медикаментов и продовольствия в Запорожскую и Херсонскую области.



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