Песков подтвердил риски терактов в Севастополе и Крыму

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Российские военные демонстрируют сильный отпор противнику, как было показано ранее, когда над акваторией Севастополя сбили украинский беспилотник. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что подобные атаки свидетельствуют о том, что Крым находится в некоторой опасности.

"Риски есть, потому что украинская сторона продолжает линию на организацию террористических актов, но, с другой стороны, поступающая информация говорит о том что принимаются эффективные меры по противодействию", – цитирует Пескова "Газета.ру".

О том, что над акваторий Севастополя российские военные сбили украинский БПЛА, стало известно утром в четверг, 8 декабря. По словам губернатора региона Михаила Развожаева, бойцы РФ успешно справились с этой задачей.

Похожая ситуация с еще двумя беспилотниками произошла 6 декабря. Тогда российские солдаты сбили два БПЛА в море на большом расстоянии от Севастополя.



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