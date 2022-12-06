16:57Регионы
Высокий уровень террористической опасности продлили в Крыму
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Крымские власти продлили действие желтого уровня террористической опасности на территории полуострова до 22 декабря. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.
"С целью обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан на территории ряда муниципальных образований и объектах республики с 20:00 7 декабря 2022 года до 20:00 22 декабря 2022 года будет действовать высокий (желтый) уровень террористической опасности", – написал он.
Аксенов пояснил, что предупреждение будет действовать в Керчи, Джанкое, Армянске, Красноперекопске, а также в Джанкойском, Ленинском и Красноперекопском районах.
Кроме того, оно будет распространяться на объекты здравоохранения, транспорта, ЖКХ, энергетики, промышленности и государственного комитета по водному хозяйству.
До этого желтый уровень террористической опасности в ряде районов полуострова продлевали до 7 декабря.
В ноябре глава офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак рассказал о планах ВСУ по наступлению на Крым.
По его словам, Украина хочет организовать военную кампанию по возвращению полуострова, однако точных планов по данной операции политик не сообщил.
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