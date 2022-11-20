В Киеве заявили о планах начать наступление на Крым

Фото: ТАСС/Ukrinform via ZUMA Wire/Volodymyr Tarasov

Украина хочет организовать военную кампанию по возвращению Крыма. О планах ВСУ по наступлению на полуостров объявил глава офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак.

"Я уверен, что кампания по возвращению Крыма состоится", – цитирует его издание Politico.

Однако точных планов по данной операции политик не сообщил.

До этого в СМИ поступила информация, что в администрации украинского президента осуществляют разработку плана по захвату Крыма.

Ответственной за это стала представитель Зеленского Тамила Ташева. По ее словам, в этом вопросе администрации президента будут помогать подпольные организации, созданные на полуострове.

Ташева заявила, что Киев сможет захватить Крым уже к весне или лету 2023 года. Но она подчеркнула, что этот вопрос можно решить и раньше.

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