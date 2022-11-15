15:10Политика
Каховская ГЭС прекратила выработку электроэнергии – власти
Фото: TACC/Sergei Ilnitsky/EPA
Каховская гидроэлектростанция полностью прекратила выработку электроэнергии. Об этом в эфире телеканала Россия 24 сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
"На сегодня турбины [электростанции] не выдают электроэнергию и необходимости в этом нет", – сказал он.
Чиновник объяснил, что электростанция играла балансирующую роль в общей системе электроснабжения, поэтому регион может обойтись без нее. Он также отметил, что плотину ГЭС можно будет восстановить в течение года, если ее полностью не подорвут ВСУ.
Ранее глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев заявил, что Каховская ГЭС получила масштабные повреждения в результате обстрелов со стороны украинских военнослужащих. При этом он также признал, что при использовании современных технологий восстановить ее получится относительно быстро.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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