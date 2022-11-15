Несколько сел Белгородской области попали под минометный обстрел ВСУ

Фото: телеграм-канал ''Настоящий Гладков''

Несколько сел Грайворонского округа Белгородской области подверглись минометному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины, в результате происшествия никто не пострадал. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"Пострадавших нет. В Безымено повреждены два частных домовладения, в Козинке – один дом, в Сподарюшено продолжается подомовой обход территории", – заявил он.

По словам Гладкова, на места выехали главы поселений и оперативные службы.

Ранее во вторник, 15 ноября, украинские военные обстреляли поселок Ленинский под Белгородом. По словам Гладкова, один из снарядов повредил остекление одного из частных домов. В результате происшествия никто не пострадал.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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