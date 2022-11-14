Система ПВО сработала в нескольких районах Белгородской области

Фото: Минобороны РФ

Система противовоздушной обороны сработала в трех районах Белгородской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Белгороде, Белгородском районе и Яковлевском городском округе сработала наша система ПВО. О последствиях на земле оперативные службы уточняют информацию", – написал он.

Согласно предварительным данным, никто из мирных жителей не пострадал, разрушения также отсутствуют.

Днем в понедельник, 14 ноября, система ПВО сбила две украинские ракеты над Валуйским городским округом под Белгородом. Пострадавших и разрушений не было.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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