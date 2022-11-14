Село Козинка Белгородской области попало под обстрел

Фото: телеграм-канал Readovka

Село Козинка Грайворонского городского округа Белгородской области подверглось обстрелу со стороны ВСУ, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в результате попадания снаряда на территории фермерского хозяйства загорелись емкости с дизельным топливом. Никто не пострадал.

На месте происшествия работают оперативные службы и пожарные расчеты.

Ранее Гладков сообщил, что средства противовоздушной обороны РФ сбили две ракеты над Валуйским городским округом под Белгородом. Он также уточнил, что был зафиксирован прилет мин на окраину села Борки. В результате происшествия никто не пострадал, однако повреждения получил погреб одного частного дома, а в другом доме выбило окна.

По словам губернатора, на место ЧП в настоящее время прибыли оперативные службы, продолжается обход территории.

Украинские боевики обстреляли сразу несколько сел Белгородской области. В результате шесть населенных пунктов остались без электричества.

До этого обстрелу со стороны Украины подвергся город Грайворон Белгородской области. Осколки снаряда повредили трансформаторный блок.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!