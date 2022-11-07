14:24Происшествия
Город Грайворон в Белгородской области попал под обстрел со стороны ВСУ
Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в личном телеграм-канале сообщил об обстреле города Грайворон со стороны ВСУ.
"Сегодня под обстрел попал город Грайворон. По предварительным данным, пострадавших нет", – заявил Гладков.
По словам губернатора, осколки снаряда повредили трансформаторный блок. В связи с этим произошло отключение электроэнергии в городе и расположенном рядом селе.
Гладков уточнил, что на место происшествия направлены оперативные и аварийные службы.
Ранее стало известно, что губернатор Белгородской области продлил действующий в регионе высокий уровень террористической опасности. В новой редакции ограничение введено до 21 ноября.
Высокий уровень террористической опасности продлили в Белгородской области до 21 ноября
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