Город Грайворон в Белгородской области попал под обстрел со стороны ВСУ

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в личном телеграм-канале сообщил об обстреле города Грайворон со стороны ВСУ.

"Сегодня под обстрел попал город Грайворон. По предварительным данным, пострадавших нет", – заявил Гладков.

По словам губернатора, осколки снаряда повредили трансформаторный блок. В связи с этим произошло отключение электроэнергии в городе и расположенном рядом селе.

Гладков уточнил, что на место происшествия направлены оперативные и аварийные службы.

Ранее стало известно, что губернатор Белгородской области продлил действующий в регионе высокий уровень террористической опасности. В новой редакции ограничение введено до 21 ноября.



Высокий уровень террористической опасности продлили в Белгородской области до 21 ноября

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